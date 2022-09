De fractie van GroenLinks heeft aan het college vragen gesteld over de mogelijke grotere inzet van 'peukenzuigers' in de stad. De fractie laat weten enthousiast te zijn over de zuiger en wil voor 'zowel professioneel als voor allerlei buurtinitiatieven en actieve Amsterdammers' peukenzuigers kunnen realiseren.

In de Haarlemmerbuurt wordt al gebruik gemaakt van de peukenzuiger. Uit een proef is namelijk gebleken dat er zeker één peuk per meter op de stoep ligt. De buurt wordt structureel schoongehouden door een groep dak- en thuislozen, die nu ook aan de slag zijn gegaan met mobiele stofzuiger.

"De reden om dat te doen is omdat ik mij enorm ergerde aan alle peuken bij ons in de straat, maar eigenlijk in de hele stad", legde initiatiefnemer Hans Baaij eerder uit aan AT5. "Toen dacht ik in plaats van om mij er alleen maar aan te ergeren ga ik er wat aan doen. Toen hebben we met subsidie van de gemeente Amsterdam deze peukenstofzuiger kunnen kopen."

De fractie van GroenLinks was onder de indruk van het initiatief en stelt voor om op meerdere plekken in de stad de peukenzuiger beschikbaar te maken. 'Is het college net als de GroenLinks-fractie enthousiast over de inzet van een dergelijk relatief eenvoudig middel om peuken te verwijderen?', luidt één van de vragen.

GroenLinks wil van het college weten of zij de mogelijkheid zien om peukenzuigers voor de professionele reiniging, verschillende buurtinitiatieven en vrijwilligers in te kunnen zetten. Het liefst ziet de fractie dat voor 17 september geregeld worden, aangezien het dan World Clean Up day is.