De A2 richting Amsterdam was vanavond afgesloten bij knooppunt Amstel. Dat gebeurde na een lange achtervolging.

Op beelden van verschillende inzittenden van auto's is te zien dat er zeker vijftien politiewagens bij de achtervolging betrokken waren. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie laat weten dat de achtervolging al in Rotterdam begonnen was.

De A2 is inmiddels weer vrij, laat Rijkswaterstaat Verkeersinformatie weten.

Later meer.