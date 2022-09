Het zijn spannende dagen voor ruim 2600 Ajax-fans die een ticket hebben voor de uitwedstrijd tegen Liverpool komende dinsdag. Vanwege het overlijden van koningin Elizabeth bestaat de kans dat het Champions League-duel wordt uitgesteld. In het Verenigd Koninkrijk is een periode van tien dagen van nationale rouw afgekondigd. Of sportevenementen door mogen gaan is nog onduidelijk.

Verschillende Engelse media, zoals Sky Sports, melden dat de kans groot is dat er dit weekend in de Engelse competities niet wordt gespeeld. De EFL, het tweede niveau van Engeland, laat vrijdagavond de wedstrijden niet doorgaan. Of de wedstrijden in het weekend gestaakt worden vanwege het overlijden van de queen wordt vandaag besloten. De Uefa staat los van de Britse voetbalbond en liet donderdagavond de Europese wedstrijden van West Ham United en Manchester United 'gewoon' doorgaan. Sportjournalist Mike Keegan van de Daily Mail schrijft wel dat het 'ondenkbaar' is dat de Uefa een verzoek van Britse clubs voor het uitstellen van de wedstrijd niet zou accepteren. Dat wil zeggen dat Liverpool naar alle waarschijnlijkheid bij de Uefa uitstel kan vragen voor het duel met Ajax. De tegenstander van de Amsterdammers heeft op sociale media haar condoleances geuit en voor de rest het clublogo zwart gemaakt. Het is nog afwachten of Liverpool ook daadwerkelijk om uitstel vraagt bij de Europese voetbalbond. Wanneer de wedstrijd op Anfield anders ingehaald moet worden is ook een lastige kwestie. Vanwege het WK in Qatar eind november is het programma van beide clubs volgepropt met wedstrijden. Doordeweeks zou voor de Amsterdammers alleen uitkomen een aantal dagen na de interlandperiode eind september of na de laatste wedstrijd uit tegen Rangers op 1 november.