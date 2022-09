Dat er drugs wordt gebruikt en daarmee besteld in de stad, is voor veel mensen inmiddels een bekende zaak. Maar het lijkt dat het gebruikers nu wel heel makkelijk wordt gemaakt. Op de Oudezijds Achterburgwal zijn stickers te vinden waarop kleine QR-codes staan. Via die codes kun je onder andere paddo's bestellen.

Een groepje studenten vond een van de stickers op de Ouderzijds Achterburgwal op een brug, geplakt op een 'no alcohol zone'-bord. Mara Werner en Simon Bakker vonden er in totaal dertien. "Medestudenten vertelden dat door de stad heen, dus ook buiten het centrum, meer van dit soort stickers zijn geplakt", vertelt Mara.

De sticker leidt je naar een een Telegram-groep, een chatdienst waar anonimiteit vooropstaat. Je komt via een privéchat in een groepsgesprek. Hierin kan niemand praten, maar staat een lange 'menukaart' aan drugs. "Het gaat van xtc tot LSD en Paddo's", vertelt de studente. Via de groepsomschrijving kun je bij de dealer, tevens de groepsbeheerder, drugs bestellen. Mara zelf heeft die stap niet gezet.

Wie en wat er achter de stickers en Telegramgroep zit is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt dit overlegd met de politie. "Voor ons is dit ook nieuw. We willen dus goed kijken wat we ermee moeten en wat we kunnen doen."

De politie doet al langer onderzoek naar drugshandel via diensten als Telegram. Eerder deze zomer werden drie Amsterdamse jonge mannen aangehouden voor drugshandel via zulke groepen. De politie wist de dealers op te sporen en plaatste in meerdere Telegramgroepen een bericht aan 'dealers, gebruikers en meelezers' waarin ze waarschuwde voor de anonimiteit en de mogelijkheid tot opsporen door politie.