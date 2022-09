Bij een vechtpartij op Loenermark in Noord is vanmiddag iemand gewond geraakt. Mogelijk is er tijdens de vechtpartij ook geschoten, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Rond 16.15 uur werden hulpdiensten opgeroepen voor een melding van een schietpartij. Agenten in kogelwerende vesten kwamen ter plaatse. Volgens omstanders lag er een kogelhuls op straat. Ongeveer een half uur na de eerste melding kwam er een gewonde man uit een flat gelopen. Agenten hebben hem onderzocht en de meldkamer gevraagd een ambulance te sturen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij kreeg een kartonnen zak om zijn handen, vermoedelijk omdat zijn handen onderzocht worden op kruitsporen. Een woordvoerder van de politie zegt dat er nog onderzocht wordt of er inderdaad geschoten is. Ze spreekt van een 'vechtpartij met meerdere betrokkenen'. Nadat de gewonde man per ambulance was afgevoerd, kwam er een politiebusje met een andere man de straat in rijden. Hij bleek iets verderop door agenten te zijn opgepakt. Zijn spullen zijn door agenten in beslag genomen.