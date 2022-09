Het lukt De Bijenkorf maar niet om in de cao-onderhandelingen met de werknemers tot een akkoord te komen. Het warenhuis biedt nu zes procent loonsverhoging aan. Volgens het winkelpersoneel is het niet genoeg: vrijdag gaan ze tijdens hun pauze actievoeren op het Beursplein.

Een loonsverhoging van zes procent is volgens De Bijenkorf in lijn met de verwachte koopkrachtdaling. Het CPB verwacht namelijk dat consumenten het komende jaar gemiddeld zes procent minder van hun geld kunnen kopen. Volgens de plannen van het warenhuis wordt die loonsverhoging voor een deel op korte termijn doorgevoerd: dit jaar wil De Bijenkorf het loon met 3,5 procent verhogen, de andere 2,5 procent volgt in de zomer.

Sowieso willen de werknemers van De Bijenkorf een forsere loonsverhoging zien: zij denken eerder aan een loonsverhoging van 10 procent. Dat zou in lijn zijn met de stijging van het minimumloon. "Wij vinden dat lonen evenredig mee moeten stijgen, zo wordt ervaring ook goed beloond", zegt Linda Vermeulen van FNV Handel. "Dan willen mensen weer bij de Bijenkorf werken en dat is volgens ons ook goed voor de toekomst van het bedrijf."

De redenatie dat loonsverhoging alleen maar prijsstijging in de hand werkt, vindt Vermeulen onzin. "Bedrijven maken gewoon winst. Die keren ze nu voor een deel uit naar de aandeelhouders", zegt de vakbondsvrouw. "Als je dat deel kleiner maakt, hoef je dat niet in de prijs door te berekenen. Lonen in deze winkelstraat horen bij de laagste van heel Nederland. Het is belangrijk dat werknemers druk zetten op het bedrijf, zodat een groter deel van de winst naar loonsverhoging gaat."

"Medewerkers zijn heel trots op het De Bijenkorf", zegt Vermeulen. "Ze vinden het de mooiste winkel van het land. Maar ze zijn ook bezorgd. De lonen zijn te laag. Collega's vertrekken en ook nieuwe krachten zijn vaak snel weer vertrokken. Er moet nu echt iets gebeuren."

"De Bijenkorf heeft tussen juni en september in goede sfeer diverse gesprekken gevoerd met de vakbonden", zegt een woordvoerder van het warenhuis. "Omdat we in het belang van onze medewerkers de voorgestelde loonsverhoging zo snel mogelijk willen laten ingaan, hebben we tijdens het laatste overleg op 30 augustus ons eindbod neergelegd, zodat we direct per 1 oktober tot uitvoering over kunnen gaan."

Op de eisen van de FNV wil De Bijenkorf nog niet inhoudelijk reageren. "De vakbonden moeten formeel nog op ons eindbod reageren. Wij zijn in afwachting van hun reactie."