Het bestuur van de Amsterdamse afdeling van BIJ1 heeft besloten om zijn taken tijdelijk neer te leggen. Dat laat het weten in een mail aan de leden van de partij. Door een 'verstoorde relatie' met de fractie kan het bestuur de taken naar eigen zeggen niet goed uitvoeren. Eén bestuurslid, Nalini Nauth, stopt definitief.

Het neerleggen van de taken is 'geen licht besluit' en het 'ging niet over één nacht ijs', zo licht het bestuur toe in een mail aan de leden. "Echter staan wij er voor de volle 100 procent achter. In de hoop dat er noodzakelijke knopen worden doorgehakt."

Het is al langere tijd onrustig bij BIJ1, dat er sinds laatste gemeenteraadsverkiezingen een derde zetel bij heeft. Binnen de partij zou er onenigheid zijn over de politieke koers van BIJ1. Een afdelingsvergadering in mei moest er voor zorgen dat de neuzen weer in de zelfde richten stonden. "Niets is minder waar", constateert het bestuur nu. "De problemen stapelen zich verder op ondanks vele gesprekken."

Vorige week legde fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen wegens ziekte zijn werk als fractievoorzitter neer. Het bestuur zegt dat het een aantal eisen bij de fractie van BIJ1 heeft neergelegd. Zo wil het van de twee overgebleven raadsleden Carla Kabamba en Nilab Ahmadi voor morgenmiddag 16.00 uur horen wie er fractievoorzitter wordt. "Zodra aan alle eisen wordt voldaan, pakken wij onze taken weer op."

Het is de bedoeling Dinah Bons de zetel van Jazie Veldhuyzen gaat innemen, zo laat het bestuur weten. De vijf vacatures voor een plek in het bestuur zijn voor de onbepaalde tijd opgeschort. "Wij wensen hen niet bloot te stellen aan de zaken die momenteel misgaan in de fractie en waar maar geen verandering in lijkt te komen", aldus het bestuur. "Een nieuw bestuur zal tegen dezelfde problemen aan lopen."