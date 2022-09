De sluiting afgelopen zaterdag van het Flevoparkbad vanwege een tekort aan personeelsleden gaat vaker voorkomen. Daarvoor waarschuwt wethouder Sofyan Mbarki (sport en economische zaken). "Niet alleen hier, maar overal in de stad."

Zwembaden in de stad draaien op onder meer vrijwilligers, waarvan ook een groot tekort is. Ook vast personeel is, net zoals in het hele land, lastig te vinden. Mbarki zei dat vrijwilligers niet de oplossing zijn van de problemen. "Want daar is ook een tekort aan. We zijn er alert op."

Stijgende energieprijzen

Ook vertelde de wethouder tijdens de commissie dat ook zwembaden problemen hebben met de stijgende energieprijzen. Bij meer sportvoorzieningen knelt het, zo gaf Mbarki aan. "We kijken als college naar wat we qua energiemaatregelen voor sportvoorzieningen in de stad, waaronder zwembaden, kunnen doen."

Op dit moment is de gemeente aan het inventariseren op welke plekken er problemen zijn. Er komt binnenkort een lijst, een datum kon de wethouder nog niet geven.