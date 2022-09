Een NS-conducteur wordt op zondag 27 februari mishandeld tijdens zijn dienst. De verdachte is vermoedelijk minderjarig en wordt nu daarom in Bureau 020 onherkenbaar getoond. Hij krijgt twee weken de tijd om zich te melden. Doet hij dat niet, dan komt hij alsnog herkenbaar in beeld.

De conducteur controleert die avond de vervoersbewijzen tussen de stations Diemen en Science Park. Een groepje van drie jongens blijkt niet te hebben ingecheckt. De conducteur zegt dat ze een boete krijgen op Amsterdam Centraal en daar pas hun OV-kaarten terug kunnen krijgen. Tot die tijd houdt hij de kaarten bij zich.

Verwondingen aan zijn hoofd

Maar de jongens willen uitstappen op station Science Park en lopen achter de conducteur aan het perron op om hun OV-kaarten terug te krijgen. Die krijgen ze niet en dan haalt een van de drie jongens uit naar de conducteur. Dat doet hij daarna nog een keer, ook geeft hij de man een trap. De jongens gaan er vervolgens vandoor, de conducteur blijft beduusd en gewond achter.

"Hij heeft verwondingen aan zijn hoofd opgelopen, waar hij nog lange tijd last van heeft gehad", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Ook voelde de conducteur zich bedreigd en geïntimideerd. Ben jij de verdachte op de beelden? Meld je dan bij ons en voorkom dat we de beelden over twee weken alsnog herkenbaar tonen. Alle andere informatie over deze zaak is natuurlijk alvast welkom bij ons."