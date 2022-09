Tijdens de Pride is er geen piek met besmettingen met het apenpokkenvirus (monkeypox) geconstateerd in Amsterdam. Dat meldde wethouder Shula Rijxman (Zorg) vanmorgen in de raadscommissie.

Vanwege het uitbreken van het apenpokkenvirus waren er zorgen over de Pride Amsterdam. Oud-RIVM-baas Roel Coutinho noemde in een uitzending van Nieuwsuur het evenement een 'extra risico'. Besmetting vindt namelijk meestal plaats via intensief fysiek contact, waaronder seks. Apenpokken is echter géén seksueel overdraagbare aandoening. Het virus verspreidt zich vooral onder mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. De reacties op de boodschap van Coutinho waren wisselend. GGD Amsterdam liet al snel weten het afgelasten niet zinvol te vinden. "Er is geen piek geweest tijdens de Pride", vertelde Rijxman de commissie vanmorgen. "Anders dan waar angst voor was." De vaccinatiecampagne loopt nog in Amsterdam. Inmiddels zijn er 6000 vaccins gezet. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam