In Amsterdam komt veel discriminatie voor. Bijvoorbeeld op grond van gender, leeftijd, huidskleurbeperking of ziekte. Het MDRA, Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, kent een 'stijgende trend' van het aantal meldingen in vergelijking met voorgaande jaren. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2021. Amsterdam Informeert spreekt met Annelies. Ze heeft een spierziekte en daarom een hulphond. Zij werd begin dit jaar in een winkel geweigerd vanwege haar hulphond. Ze deed daarvan melding bij het Meldpunt Discrminatie.

Annelies heeft een spierziekte waardoor zelfstandig bewegen niet makkelijk gaat. Haar hond Budi is speciaal getraind om haar te helpen. "Budi helpt mij om bijvoorbeeld mijn jas uit te trekken, mijn wasmachine leeg te halen en de deur open en dicht te doen. Daarnaast helpt Budi mij voornamelijk met het in evenwicht blijven als ik door de stad loop. In Amsterdam vooral, niets is gelijk het is altijd heel druk met veel mensen. Alleen winkelen zonder Budi is voor mij absoluut geen mogelijkheid."

Hulphonden mogen van de wet overal mee naar binnen. Toch gebeurt het dat de honden worden geweigerd op openbare plekken, aldus Annelies. "Veel mensen weten dat niet. In winkels en restaurants gebeurt het vaak dat het personeel zegt - of schreeuwt - dat er geen honden binnen mogen. Toen ik begin dit jaar een grote kledingwinkel binnenging, werd ik in tien minuten tijd drie keer toegeschreeuwd. Toen was ik het zat. Ik wilde er iets aan doen, voor mezelf en ook voor anderen." Annelies besloot toen om melding te doen van de gebeurtenis.

Amsterdammers die met discriminatie te maken hebben kunnen dat melden bij een vertrouwenspersoon op hun werk, de klachtencommissie van een organisatie, bij de politie of bij het Meldpunt Discriminatie Regio

Amsterdam. Bij dit meldpunt deed Annelies melding. Riki Kooyman, van het Meldpunt, vertelt: "Nadat de klacht van Annelies bij ons binnenkwam heb ik een brief gestuurd aan de betreffende winkel. Zij hebben een brief teruggestuurd, erkend wat er is gebeurd en excuus aangeboden. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met de manager. Ze hebben excuus aangeboden, maar nog belangrijker: ze zullen hun personeel nu opleiden zodat ze weten dat hulphonden altijd naar binnen mogen."

Kooyman benadrukt waarom het noodzakelijk is dat Amsterdammers discriminatie aangeven. "Het is heel belangrijk dat Amsterdammers melding doen van discriminatie omdat we alleen op die manier kunnen laten zien hoe vaak het voorkomt, en alleen zo kunnen we discriminatie aanpakken."