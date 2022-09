De werkzaamheden op de Spaklerweg zijn in een volgende fase beland. De weg krijgt een nieuwe inrichting omdat het gebied volop in ontwikkeling is. Het vroegere industrieterrein Overamstel verandert in een nieuwe woon- en werkbuurt. En dat betekent dat de Spaklerweg aangepast moet worden. Het nieuwe fietspad is inmiddels klaar, nu is de rijbaan aan de beurt. En uiteraard neemt Het Verkeer een kijkje bij de werkzaamheden.

De transitie van een industriegebied naar een woon- en werkbuurt zorgt voor nieuwe verkeersstromen op de Spaklerweg, legt omgevingsmanager Nanne Huisman uit. Kort gezegd betekent dat meer fietsers en voetgangers. Om de weg overzichtelijk te houden is er al een nieuw fietspad aangelegd en wordt nu de rijbaan aangepakt.

"Een van de dingen die we doen is het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur., het plaatsen van nieuwe verkeerslichten en het aanleggen van twee voorrangspleinen. Dit alles om ervoor te zorgen dat automobilisten meer overzicht krijgen bij de kruispunten met voetgangers en fietsers", vertelt Huisman.

De werkzaamheden hebben als gevolg dat de rijbaan van de Spaklerweg richting het Amstelstation de komende maanden is afgesloten. "Ja, dat is niet zo handig hè. Je moet nu omrijden en er zijn hier niet zo veel wegen omheen", reageert een automobilist geïrriteerd.

Ook een winkeleigenaar is niet blij met de afsluiting. "Het is nu eenrichtingsverkeer dus ik merk wel aan mijn klandizie dat het iets terugloopt." Wel merkt hij op dat het fietspad voor de deur heel mooi is geworden. "Nu de rest nog en dan zal het wel goed komen."

Huisman begrijpt dat het lastig is voor automobilsitren en legt uit waarom er gekozen is om de rijbaan richting het centrrum de komende maanden af te sluiten. "We hebben de Spaklerweg in één rijrichting afgesloten om het project in fases uit te kunnen voeren. Dit doen we om bedrijven en woningen in ieder geval bereikbaar te houden. Zodat mensen zo min mogelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden."

Autoverkeer stad in moet de komende maanden omrijden via de S110 Utrechtseweg of de S112 Gooiseweg. De Spaklerweg blijft stad uit wel open voor verkeer. De werkzaamheden duren tot eind juni 2023.