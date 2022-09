Het Openbaar Ministerie gaat een onderzoek starten naar een man die tijdens de demonstratie in het centrum van de stad een bord met een hakenkruis vasthield. De man is hierop aangesproken en het bord is inmiddels naar beneden gehaald.

Dat laat een woordvoerder van de burgemeester Halsema weten. De man is tijdens de demonstratie gewaarschuwd door de politie. Hij is niet aangehouden, maar het OM gaat wel een onderzoek instellen. Het hakenkruis-symbool, ook wel bekend als de Swastika, werd in de jaren 20, 30 en 40 van de vorige eeuw gebruikt door nazi-Duitsland. In Nederland is het openlijk dragen ervan verboden. Op de Dam wordt vandaag door honderden mensen gedemonstreerd tegen het kabinet van premier Rutte en het beleid dat wordt gevoerd in Nederland. Zij hebben ook een protestmars door de binnenstad gelopen. Er zijn verder geen ongeregeldheden geweest. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam