Een vrouw die op 17 maart 's avonds thuiskomt bij haar appartement in de Plantagebuurt krijgt de schrik van haar leven. Ze treft twee mannen aan die op dat moment bij haar aan het inbreken zijn. Als de twee vluchten, stuiten ze op de vriend van de vrouw, die een van de twee op beeld weet vast te leggen. Dat filmpje is is deze week te zien in Bureau 020.

Als de vrouw die avond rond 20.45 uur thuiskomt, loopt ze zoals altijd door de algemene toegangsdeur van het pand, naar haar eigen appartement. Als ze daar aankomt ziet ze dat haar voordeur openstaat. Op hetzelfde moment ziet ze twee mannen uit de richting van haar slaapkamer komen. Een van hen heeft haar laptop vast. Als de twee mannen de vrouw ziet, vluchten ze meteen de woning uit en rennen naar beneden. Eenmaal beneden komen ze de vriend van de vrouw tegen. Zodra hij doorheeft wat er aan de hand is, probeert hij het duo tegen te houden. Een van hen weet hij vast te pakken, maar die weet zich weer los te schudden. De twee rennen weg, de vriend van het slachtoffer blijft achter hen aanrennen en hij begint te filmen. Hij weet de man die de laptop heeft niet meer te achterhalen, maar de ander krijgt hij op een gegeven moment wel weer te pakken. Hij blijft filmen en zodoende is het gezicht van de inbreker even goed in beeld. De inbreker rent daarna weg. Van de ander is geen beeld. "Iedereen kan zich voorstellen hoe beangstigend het is om opeens twee inbrekers in je woning aan te treffen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "En ook voor de vriend van het slachtoffer was het een heftige situatie. Gelukkig kon hij dus wel die beelden maken. Hopelijk kan jij ons vertellen wie die gefilmde verdachte is."