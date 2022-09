In de IJhal van het Centraal Station is vannacht een twintigjarige man neergestoken. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is na de steekpartij gevlucht.

Het incident gebeurde rond 4.30 uur in de hal bij de winkels aan de IJzijde. Het slachtoffer was nog aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Wat de aanleiding is geweest is onduidelijk. "Er hangen genoeg camera's in het gebied, dus die worden uitgekeken", aldus een woordvoerder van de politie. De recherche doet onderzoek naar de steekpartij en komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Een traumahelikopter met een mobiel medisch team vloog vanuit Rotterdam in de richting van het Centraal Station, maar uiteindelijk werd besloten dat de ambulance direct richting het ziekenhuis vertrok. De traumahelikopter van Amsterdam was op het moment onderweg richting Julianadorp. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam