In de Sluisbuurt en op Sporenburg zijn deze week de werkzaamheden gestart voor een pontaanlanding. Vanaf begin 2023 vaart een tijdelijke pont die een nieuwe verbinding moet vormen tussen Sporenburg in het Oostelijk havengebied en de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. De makers van het Verkeer nemen een kijkje bij de werkzaamheden en keren hopelijk met droge voeten weer terug.

Doordat er steeds meer scholen en bewoners op Zeeburgereiland zijn wordt er een tijdelijke pontaanlanding gebouwd, vertelt omgevingsmanager Peter Blummel. Tijdens de proefperiode zal er worden gekeken of er behoefte is aan een vaste pont.

"We gaan een ruimte maken waar de pont mensen kan afzetten en waar mensen kunnen wachten. Daar worden hellingbanen naartoe gelegd zodat mensen makkelijk van en naar de pontaanlanding toe kunnen", legt Blummel uit. Om alle fietsers veilig naar de pont te leiden zullen ook de fietsroutes aan beide zijden worden aangepast.

"Ik vind het eigenlijk wel fijn. Ik sport op Zeeburgereiland, dus dan kan ik er makkelijker naartoe", vertelt een buurtbewoonster. Maar niet iedereen is even enthousiast: "Als je via de andere brug die er al ligt naar Centraal Station wilt fietsen dan duurt het één of twee minuten langer, dus die hele noodzaak zie ik eigenlijk niet."



Een andere buurtbewoner heeft eigenlijk geen idee wat er aan de hand is: "Ik heb er nog niet heel veel van meegekregen. Waar gaat die pontverbinding eigenlijk komen?".

Gevolgen voor het verkeer

Het verkeer zal zo min mogelijk worden gehinderd doordat een groot deel van de werkzaamheden aan de pontaanlanding vanaf het water gebeuren. Damwanden en palen zullen in de grond worden getrild in plaats van geslagen om zware geluidsoverlast te voorkomen.

Op de fietsroutes naar de pontaanlandingen kunnen mensen wel hinder ervaren. In juli zijn de werkzaamheden aan de fietsroute in de J.F. Hengelenstraat gestart en deze maand zullen deze ook beginnen in de Sluisbuurt. De werkzaamheden duren tot eind december.

De tijdelijke pont gaat de komende zeven jaar iedere werkdag varen tussen 07.00 en 19.00. In deze periode moet blijken of er behoefte is aan een vaste pont.