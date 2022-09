Op de Dam houdt Samen voor Nederland aankomende zondag een manifestatie tegen het kabinet van premier Rutte en het beleid dat wordt gevoerd in het land. Meerdere sprekers komen naar de demonstratie en de demonstranten lopen ook door de stad. De organisatie verwacht grote drukte, zo'n 25.000 demonstranten.

Op 5 september 2021 organiseerde Samen voor Nederland de eerste demonstratie tegen het overheidsbeleid. Aangezien er volgens de organisatie niets is veranderd, maar dat 'de situatie alleen maar is verergerd' staan zij een jaar later weer op de Dam.

'Na de toeslagen affaire, de D66 me2 affaire, de stikstof hoax en het onteigenen zijn nu de immigranten het volgende probleem', schrijft de organisatie. 'Meer dan 75 procent van de Nederlandse bevolking is niet meer tevreden over kabinet-Rutte. Maar elke motie van wantrouwen wordt tactvol verworpen. Nederland is het zat!', zo stellen zij.

De demonstratie begint om 12.00 uur op de Dam. Daar spreken onder andere Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie, Wybren van Haga van Belang van Nederland en Willem Engel van Viruswaarheid. Daarna lopen de demonstranten ongeveer twee uur door de stad.

Reactie gemeente

De woordvoerder van de burgemeester Halsema laat weten dat de organisatie de demonstratie heeft aangemeld bij de gemeente en dat de manifestatie ook is toegestaan. "Zolang er geen vrees is voor wanordelijkheden of risico’s voor de volksgezondheid of verkeersveiligheid zijn beperkingen niet nodig."

De organisatie zelf mikt op een groot aantal demonstranten, voor de gemeente is er nog geen reden om de demonstratie te verplaatsen naar een groter gebied dan de Dam. "Uiteraard wordt de situatie en de veiligheid van demonstranten en omstanders goed in de gaten gehouden." Daarnaast is er nog geen sprake van extra maatregelen die worden genomen door de driehoek.

Als de demonstratie verplaatst moet worden dan is het Museumplein een lastige optie. Zondag wordt op het plein ook al een demonstratie gehouden voor een 'humaan asielbeleid' door de organisatie MiGreat. Die begint om 16.00 uur.