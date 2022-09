Door een uitslaande brand bij eetcafé De Nijl aan de Amstelveenseweg in Zuid moesten de omwonenden hun huis uit. Niemand raakte gewond en nadat de brand was geblust konden de buren weer terug naar hun woning. De politie doet onderzoek naar een mogelijke brandstichting.

Om 03.20 uur was de eerste melding van de brand. De brandhaard was aan de aan de voorkant van de zaak en al snel sloegen de vlammen het pand uit. Dat ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had is er veel schade ontstaan.

Omwonenden waren alert. "Wij hoorden naast ons al gerommel, toen ik keek vanaf mijn balkon zag ik dat er brand was", vertelt één van hen. "Ik ben naar boven gerend en heb meteen iedereen gewaarschuwd. Sommigen lagen diep te slapen, maar we stonden binnen twee minuten buiten."

"M'n zusje maakte mij wakker en ik rook meteen allemaal rook. Ik deed gelijk mijn kleren aan en wij zijn naar beneden gerend", aldus een andere omwonende. "Dan kom je buiten en zie je allemaal brandweerauto's staan. Als je dan naar rechts kijkt zie je gewoon dat er bij de buren brand is."

De omwonenden en hun huisdieren zijn door de ambulance nagekeken, niemand raakte bij de brand gewond. Na ruim een uur buiten te hebben gestaan mochten ze weer naar binnen. De forensiche opsporing neemt de zaak op zich, omdat er mogelijk sprake is van brandstichting.