Daniëlle de Jager stopt als raadslid van D66, zo werd vandaag bekend. Volgens De Jager is het werk in de gemeenteraad niet goed combineren met haar baan bij de Autoriteit Financiële Markten en de zorg voor haar twee kinderen, waarvan de jongste 10 maanden oud is.

De Jager hakte nog maar kort geleden de knoop door. "Vlak voor de zomer had ik het echt heel druk, dus in de zomer heb ik er lang over nagedacht of ik wel verder kon als raadslid", vertelt De Jager. "Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet te doen is."

"Een tweede kindje vergt gewoon heel veel zorg", zegt De Jager, die dat in haar brief aan de gemeenteraad ook als belangrijke aanleiding noemt om ermee te stoppen. "Naast het raadswerk en mijn werk bij de Autoriteit Financiële Markten blijft er weinig tijd voor over voor het gezin. Dat is niet te doen met een baby en een peuter. Dan wordt het onmogelijk om naast alle flesjes, luiers en nachtelijke sessies ook nog de mooie momenten te zien. En die wil ik niet missen."

Het betekent wel dat De Jager niet meer mee kan werken aan veel onderwerpen die in het coalitieakkoord van PvdA, GroenLinks en D66 staan. "Ik ben best wel betrokken geweest bij de onderhandelingen, dan is het best wel jammer dat je sommige dingen niet kunt helpen realiseren."

Volgens De Jager, die sinds maart 2021 in de raad zat, was er bij haar collega's in de Stopera veel begrip voor het besluit om ermee te stoppen. "Er is veel herkenning. Veel andere raadsleden, ook van andere partijen, vertelden me dat ze het zo goed begrepen en dat ze het zelf ook echt veel vinden."

De Jager had graag gezien dat ze als raadslid ouderschapsverlof had kunnen krijgen, zodat ze had kunnen kiezen om langer aan te blijven. Zo'n regeling is er nu niet voor raadsleden. "Ik hoop dat dat in de toekomst wel het geval is. Ook voor mensen die bijvoorbeeld met mantelzorg te maken hebben. Gelukkig is er nu vanuit Den Haag een adviescommissie ingesteld dat gaat onderzoeken of die verlofregeling niet versoepeld kan worden."

Want als het aan De Jager ligt, keer ze in de toekomst weer terug in de Amsterdamse politiek. "Maar ik weet dat ik dat niet in de hand heb. We hebben een goed team en de mensen die mijn werk gaan overnemen gaan het zeker goed doen. Het is niet gezegd dat er over een jaar alweer een plek vrij is."