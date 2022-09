De zomervakantie is voorbij en dus zitten de klassen weer vol met scholieren. Maar door de aanhoudende energiecrisis en stijgende inflatie, komt het steeds vaker voor dat ouders niet alle nodige schoolspullen kunnen betalen. Het aantal hulpvragen bij de gemeente, scholen en stichtingen is dit jaar rap gestegen.

Ouders die hun kinderen zonder de juiste middelen naar school moeten sturen: het baart Maryse Knook, directeur van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, zorgen. "Wat wij heel erg horen is dat er steeds meer mensen zijn die de vrijwillige ouderbijdrage niet meer kunnen opbrengen. Wij hebben veel kinderen die dan ook niet met een ontbijt naar school komen."

De financiële problemen lijken de komende tijd niet te verminderen. Een nieuwe prognose van de gemeente stelt dat 42 procent van de Amsterdamse huishoudens te maken zal krijgen met energiearmoede als de hoge prijzen aanhouden. Waar het vroeger vooral minima waren, ziet Stichting Leergeld, die ouders financieel ondersteunt, dat ook middeninkomens vaker om hulp moeten vragen. "Zelfs voor degenen die het lastig vinden om om hulp te vragen is de situatie nu dus niet meer houdbaar", aldus manager Carolien de Jong.

Ook de leerlingen beginnen zich steeds meer zorgen te maken, ziet Knook: "Om hun ouders, om de situatie thuis. En als je zonder ontbijt naar school komt kan je je voorstellen dat het op een lege maag lastiger is om te leren."

Het is een van de redenen waardoor de school een dagelijks ontbijt wil gaan verzorgen voor alle leerlingen. "En dan niet zomaar een ontbijt dat we neerzetten in de kantine, maar dat we ook een mooie activiteit organiseren", stelt Knook. "Bijvoorbeeld naar CNN kijken, wat gebeurt er in het nieuws? En daarover het gesprek aangaan onder het genot van een broodje."

Volgens Knook is het belangrijk dat alle leerlingen deelnemen aan het ontbijt. "Want we willen absoluut geen onderscheid maken van 'voor de één wel en voor de ander niet'."

Ouders die in de knel komen kunnen voor hulp terecht bij de gemeente, scholen en initiatieven. Zo helpt Stichting Leergeld ouders onder andere aan bijlessen, laptops, schooltassen en fietsen. Normaal krijgt de stichting rond de 3000 aanvragen per jaar, maar verwacht dat het dit jaar kan oplopen tot de 5000.

"Daardoor verwachten we dit jaar anderhalf tot twee ton meer nodig te hebben dan vorig jaar", stelt De Jong. "Die moeten we nog zoeken. De gemeente heeft al gezegd daarin niet te helpen. Als we dat geld niet bij elkaar krijgen, volgt een aannamestop. Dat willen we niet, dus we hopen het geld bij elkaar te krijgen, maar als dat niet lukt moeten we strenger worden. Daar hebben we echt buikpijn van."

Ook Knook van de OSB maakt zich zorgen om het aantal mensen die in de kou komen te zitten. "We zijn een rijk land, en dan laten we zo ongelooflijk veel mensen in de steek. Mensen waar we heel er hard op bouwen, want dat zijn heel vaak de mensen waar Nederland groot op is geworden."