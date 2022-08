Aan de ene kant liggen de A10 West en Coentunnel en aan de andere kant van het water het enorme superjacht 1010 dat twee weken geleden de stad in kwam varen. Het Westerhoofd is over een maand de plek waar zeker duizend asielzoekers, in een cruiseschip, worden opgevangen.

De kade is in totaal 750 meter lang. 250 meter daarvan, de plek waar nu een aantal zogenoemde duwbakken liggen, wordt straks gebruikt voor het cruiseschip. Nu zijn er meestal weinig mensen op het Westerhoofd. De kade wordt soms gebruikt voor riviercruiseschepen, maar vaker zit er alleen een enkele automobilist of vrachtwagenchauffeur uit te rusten.

"Ik sta hier weleens pauze te hebben, omdat ik mijn vrachtwagen niet overal kwijt kan. Dus kan ik heerlijk hier van het uitzicht genieten", vertelt een vrachtwagenchauffeur. Ze denkt niet dat er veel te doen is voor de asielzoekers. "Je zit hier echt in het buitengebied van Amsterdam, dus je hebt hier niet zo heel veel nee."

VluchtelingenWerk Nederland is blij met deze opvang, maar ziet het net als de gemeente wel als een tijdelijke oplossing. "Als je daar alleen maar met landgenoten zit, dan kom je ook niet in contact met Nederlanders, de Nederlandse cultuur en de Nederlandse taal", zegt woordvoerder Martijn van der Linden. "Dus voor iedereen is het beter als het kleinschalig gebeurt. Maar op dit moment is elk bed er een. En een cruiseschip voor duizend mensen kunnen we nu ontzettend goed gebruiken."

Met het openbaar vervoer is de plek nauwelijks bereikbaar, dus er wordt gekeken naar andere manieren waarop de asielzoekers naar de rest van de stad kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inzetten van pendelbussen of uitlenen van fietsen. Amsterdammers die als vrijwilliger willen helpen op het cruiseschip of daarbuiten, kunnen zich melden bij VluchtelingenWerk.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) beheert de boot en zorgt ook voor onderwijs voor de kinderen. Dat gebeurt niet op het cruiseschip zelf. Het schip komt in de derde of vierde week van september en is dan nog leeg. Er vinden nog werkzaamheden plaats op het stuk kade. Een deel wordt geasfalteerd en er worden bomen geplant. De eerste asielzoekers komen op 1 oktober.