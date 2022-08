Een 77-jarige man loopt in juli na een casinobezoekje in het centrum nietsvermoedend door de Tesselschadestraat, als hij wordt aangevallen en beroofd van zijn portemonnee. Op camerabeelden van het casino is te zien dat het niet de eerste keer die avond is dat de verdachte en het slachtoffer elkaar tegenkomen. In Bureau 020 deze week de beelden.

Te zien is hoe het slachtoffer in de nacht van 17 op 18 juli rond 02.45 uur aan een roulettetafel zit in het casino aan het Max Euweplein. Als er een plekje naast hem vrij komt, wordt dat al snel ingenomen door een ander. Wat het slachtoffer dan nog niet weet is dat zijn nieuwe buurman weinig goeds in de zin heeft.

Het slachtoffer verlaat de tafel na een tijdje, iets later gevolgd door de verdachte. Als het slachtoffer daarna het casino verlaat, loopt de verdachte achter hem aan. De man loopt over de Hein Donnerbrug, steekt de Stadhouderskade over en loopt vervolgens voor het Vondelpark langs in de richting van de Tesselschadestraat.

En daar slaat de verdachte toe. Hij roept "Money! Money!" naar het slachtoffer. Als die zegt dat hij geen geld heeft, pakt de verdachte zijn handen beet. Het slachtoffer probeert snel los te komen, maar dan grijpt de verdachte naar zijn portemonnee, die in zijn broekzak zit. De verdachte rent vervolgens weg met de portemonnee, waar flink wat cash geld in zit. Ook zitten er onder meer een rijbewijs en een bankpas in. Met die pas wordt vervolgens meerdere keren gepind.

"Terwijl het slachtoffer zich probeerde los te grijpen, greep de man naar de portemonnee van het slachtoffer en hij deed dat met zoveel kracht dat zelfs de broek van het slachtoffer scheurde", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Wij willen weten wie dit gedaan heeft."