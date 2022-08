Na een steekpartij in een woning aan de Burgemeester Vening Meineszlaan in Slotermeer heeft de politie een vrouw aangehouden. Een man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij aanspreekbaar.

De politie werd rond 1.40 uur over het incident gealarmeerd. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze het slachtoffer liggend op straat aan. De vrouw is vervolgens in haar woning aangehouden. Volgens de politie gaat het om een incident in de relationele sfeer.