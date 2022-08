Om Amsterdammers met een laag inkomen te helpen met het betalen van de energierekening, geeft de gemeente ze vanaf september korting bij de aanschaf van een energiezuinige koelkast of wasmachine. Met de zogenoemde 'witgoedregeling' krijgen huishoudens 275 euro terug als ze hun oude apparaat inruilen voor een nieuwe.

De gemeente maakt dat vandaag bekend. Volgens wethouder armoede Marjolein Moorman (PvdA) komt de maatregel er omdat de voortekenen voor volgend jaar volgens haar 'zorgwekkend' zijn. "We moeten alle zeilen bijzetten om de energierekening van de Amsterdammer zo laag mogelijk te houden."

Volgens cijfers van de gemeente kampen dit er jaar zo'n 43.000 met energiearmoede. Dat betekent dat ze maandelijks meer dan 10 procent van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Het overgrote deel van deze groep (92 procent) heeft een laag inkomen.

Als de hoge energieprijzen blijven aanhouden, verwacht de gemeente dat de groep mensen die in energiearmoede leeft veel groter wordt. In de Stopera wordt er rekening mee gehouden dat 42 procent van de inwoners op termijn last krijgt van de hoge energierekening. Een groep die bijna negen keer zo groot is als het aantal inwoners dat nu in energiearmoede leeft.

Voor de witgoedregeling wordt er in totaal 690.000 euro beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen er zo'n 2.700 mensen worden bereikt, aldus de gemeente, die verwacht dat mensen dankzij de korting nog maar 50 procent van de prijs voor eigen rekening hoeven nemen.

De regeling start in september en loopt tot en met februari 2023. De korting is alleen geldig als de nieuwe wasmachine het energielabel A heeft en de nieuwe koelkast minimaal aan het de eisen van het C-label voldoet. Per huishouden mag er een koelkast en een wasmachine aangeschaft worden.