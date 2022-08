De omgeving rondom Lohuis en Mastbos in Noord wordt voorlopig met camera's bewaakt. Aan Lohuis vond zondag een ernstige mishandeling plaats en kort daarna werd een explosief gevonden in een plantsoen. Een dag later werd aan Mastbos een woning beschoten.

Volgens de gemeente blijkt uit gesprekken dat bewoners en omwonenden zich niet meer veilig voelen door de incidenten. Het cameratoezicht is volgens burgemeester Femke Halsema noodzakelijk om de openbare orde te handhaven. De camera's blijven vooralsnog tot 30 september hangen. De vechtpartij gebeurde zondagochtend. De recherche meldde vandaag dat er ernstige zorgen zijn over het welzijn van de mogelijke slachtoffers van die mishandeling. Diezelfde zondagochtend werd vervolgens een explosief gevonden in een plantsoen. Meerdere woningen moesten daardoor worden ontruimd. In de nacht van zondag op maandag werd vervolgens een woning aan Mastbos beschoten. In het pand werden meerdere kogelgaten aangetroffen. Op het moment van de beschieting zaten er mensen in de woning. Niemand raakte gewond. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam