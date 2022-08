De politie heeft grote zorgen over het welzijn van mogelijke slachtoffers van een vechtpartij die zich zondagochtend voordeed in Noord. De vechtpartij gebeurde in de buurt van de straat Lohuis waar diezelfde ochtend explosief materiaal in een plantsoen werd aangetroffen.

De vechtpartij vond plaats in de buurt van Lohuis en Mastbos. De politie deed eerder al een oproep voor meer informatie over een mogelijk slachtoffer van de vechtpartij. "Inmiddels heeft de recherche grote zorgen over het welzijn van mogelijke meerdere slachtoffers", meldt de politie.

Omdat er nog niets bekend is over de identiteit van de mogelijke slachtoffers, wil de recherche dringend spreken met mensen die iemand sinds zondagochtend missen of die meer weten over een mogelijke verblijfplaats. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000.

De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen het gevonden explosief en de vechtpartij. Vanwege de vondst van het explosief werden zondag meerdere woningen enige tijd ontruimd.