Vanwege de staking van de NS in de regio Midden-Nederland rijden er vandaag de gehele dag geen treinen in het land. Wel is er treinverkeer mogelijk op het traject Amsterdam Centraal - Schiphol.

Het gaat om de vierde dag van de estafettestaking van NS. Omdat de regio Utrecht zo centraal ligt en de dagelijkse coördinatie van personeel en treinen hier wordt geregeld, heeft dit effect op het treinverkeer in het hele land. "Voor de aangekondigde staking van dinsdag zijn alle scenario's op tafel geweest", meldt de NS. "Maar we zien geen mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden." Wel spant de NS zich in om Schiphol bereikbaar te houden. Het vliegveld blijft morgen vier keer per uur bereikbaar via Amsterdam Centraal. Wel raden ze reizigers aan om op een andere manier naar Schiphol te reizen. Rijkswaterstaat verwacht dat het vandaag drukker is op de weg door de treinstaking en roept weggebruikers op om goed voorbereid de weg op te gaan.