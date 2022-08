Nieuwe studenten die meedoen aan de Intreeweek krijgen deze week een flyer van de campagne 'Hoe Veilig Woon Jij Eigenlijk?'. Met de actie wil Barbara de Wolf studenten waarschuwen voor onveilige studentenwoningen. Vorig jaar verloor zij haar zoon Seb, die door het raam uit zijn studentenhuis viel. "De meeste studenten zijn allang blij dat ze een kamer hebben gevonden."

De kersverse lichting UvA-studenten heeft zich maandag verzameld in het Oosterpark. Allemaal hebben ze een tasje met informatie gekregen, waar ook de waarschuwing voor onveilige studentenwoningen in zit. De meesten weten namelijk niet of ze doorvalbeveiliging hebben. Ook op de vraag of ze enkel of dubbel glas in hun woning hebben, antwoordt het meerendeel: "Geen idee."

"De meeste studenten zijn allang blij dat ze een kamer hebben gevonden", verklaart Barbara. "Over een veilige woning wordt vervolgens niet meer nagedacht." Daarnaast heerst er ook angst bij de studenten om hun mond open te trekken. "Ze denken: voor mij tien anderen." Dat klopt volgens de studenten. "Je bent zo lang op zoek, dat je alles wel oké vindt."

Maar de verantwoordelijkheid ligt volgens Barbara natuurlijk niet alleen bij de studenten. "Verhuurders zijn verplicht om te zorgen voor een veilige woning", zegt ze. Dat is ook de tekst die het meest duidelijk op de flyer staat. "Woon je in een oud huis, zonder doorvalbeveiliging en enkel glas, dan woon je gevaarlijk."

"Dat wist ik niet", zegt een student. "Het is wel goed dat we worden gewaarschuwd. Zo worden we ons er tenminste bewust van."

De boodschap van Hoe Veilig Woon Jij Eigenlijk? wordt niet alleen verspreid door de flyers in de tassen van de UvA-studenten. Ook burgemeester Halsema postte een bericht op Instagram over de campagne. Daarnaast werd er vandaag door vrienden van Seb geflyerd en is actie ook te zien bij metrostations in Amsterdam. Barbara: "Al zijn er maar een paar mensen die nu gaan checken of ze veilig wonen waarbij dat niet het geval is, is de campagne geslaagd."