Het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) moet zo snel mogelijk opstappen. Dat heeft onderwijsminister Dennis Wiersma besloten na een nieuw inspectierapport.

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er sprake is van financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en onrechtmatig handelen. Er is geen vertrouwen dat dit bestuur het kan oplossen.

Volgens onderwijsminister Dennis Wiersma lijkt het schoolbestuur vooral bezig met elkaar de tent uitvechten. "Al langere tijd gaan er een heleboel dingen niet goed bij deze stichting en de leerlingen zijn daar het slachtoffer van. Daarom grijp ik nu in."

Als het huidige bestuur niet meewerkt, krijgt het geen overheidsgeld meer en moeten de scholen dicht. Daarnaast krijgt het schoolbestuur een financiële sanctie opgelegd, maandelijks een opschorting van 15 procent van de bekostiging, omdat het de herstelopdrachten van de inspectie niet heeft uitgevoerd.

ISA heeft drie basisscholen in de stad: al Yaqoet aan de Wildrijkstraat in Noord, al Maes aan de Jan van Riebeekstraat in West en al Jawhara aan het Sumatraplantsoen in Oost, die ook bekend staan als de As-Siddieqscholen.