In de straat Mastbos in Noord is vannacht om 1.05 uur een woning beschoten. In het pand zijn meerdere kogelgaten aangetroffen. Op het moment van de beschieting zaten er mensen in de woning. Niemand raakte gewond. Er is geen verdachte aangehouden.

De plek van de beschieting is onderzocht door de forensische opsporing. De politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies gebeurd is en is daarvoor op zoek naar getuigen en beeldmateriaal. In de straat Lohuis, dat op zo'n 200 meter van de beschoten woning ligt, werd gisteren een explosief gevonden. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de twee incidenten.