In een woning aan de Juliana van Stolbergstraat in West is een grote brand ontstaan. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat vier slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is nog onduidelijk hoe zij er precies aan toe zijn. De brand is inmiddels gedoofd.

De brand onstond vanochtend op de begane grond van het gebouw, dat in totaal vier etages heeft, en sloeg vervolgens uit naar andere woningen. De bewoner van de woning waar de brand ontstond, is zwaargewond geraakt. Ook drie omwonenden raakten gewond.