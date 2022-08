Het Jakoba Mulderhuis, de nieuwste aanwinst van de Hogeschool van Amsterdam op de Amstelcampus, is af. De deuren worden op 1 september officieel geopend voor de studenten. Ruim 6000 studenten van de faculteit zullen hier intrekken. De studenten konden de afgelopen dagen alvast een kijkje nemen in het nieuwe gebouw aan de Wibautstraat.

Tot de zomervakantie zaten leerlingen van de faculteit techniek in het gebouw Leeuwenburg gelegen achter het Amstel Station. Het contrast met het nieuwe gebouw kan eigenlijk niet groter.

"De vorige school was één bunker eigenlijk. Ik zat daar vaak in de kelder opgesloten", vertelt een student. "In de krochten van het het Leeuwenburg, ook wel het leeuwenhol genoemd", aldus Esther Ras, decaan van de faculteit Techniek. "Het was tijd om het pand te verlaten."

Het nieuwe gebouw is juist heel open en licht. Het atrium, dat verbonden is met het Theo Thijssenhuis, zorgt ervoor dat er wel genoeg daglicht binnenkomt. Het pand bestaat uit een betonnen toren van 13 lagen en een lager bouwblok van 6 lagen.

Iedere verdieping heeft een open terras waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen studeren. Zonnepanelen en een warmte-koudeopslag dragen bij aan de duurzaamheid van het pand.

Het achtste en laatste gebouw dat aan de HvA-Amstelcampus is opgeleverd draagt de naam van Jakoba Mulder, een Amsterdamse stedenbouwkundige. Jarenlang werkte zij als adjunct-architect voor de gemeente. Eén van haar bekendste projecten is het ontwerp van het Amsterdamse Bos. "Een voorbeeld voor veel leerlingen", aldus Hanneke Reuling, vicevoorzitter van de HvA.