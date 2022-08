Een man is zaterdagavond te water geraakt bij de Veemkade in het centrum. Hij is door omstanders op de kant geholpen.

Hulpdiensten werden, zoals vaker gebeurt bij meldingen over personen die in het water liggen, massaal opgeroepen. Een mobiel medisch traumateam, twee ambulances, een duikteam van de brandweer en meerdere brandweer- en politiewagens kwamen met spoed naar de Veemkade. Ook vloog er een politiehelikopter boven het water. Bij aankomst van de hulpverleners zat de man al op de kant. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe de man in het water is beland.