De opening van het culturele seizoen op de Uitmarkt ziet er dit jaar anders uit dan de voorgaande jaren. Waarbij je vroeger bij standjes werd aangesproken door cabaretiers, theatermakers en muzikanten scannen bezoekers dit jaar QR-codes om zich te laten informeren over nieuwe voorstellingen.

In het labyrint staat per culturele instelling een QR-code met foto van een show die kan worden gescand. Bezoekers krijgen bij het scannen van de code meer informatie over de voorstelling en in enkele gevallen zelfs een kortingscode.

Maar er lijkt weinig sprake te zijn van interactie tussen de bezoekers en de makers. "Bedroevend, om te huilen. Daarvoor kom ik als toerist toch niet naar Amsterdam", aldus een teleurgestelde bezoeker die zaterdag twee uur heeft gereisd om naar de Uitmarkt te komen.

Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging, erkent dat de bezoekers behoefte hebben aan interactie. Daarom werd een spreker geregeld en waren de banners interactief ontworpen voor kinderen. Het Straatmuseum liet bezoekers met graffiti spuiten.

De culturele sector had het al zwaar had tijdens de coronacrisisis en het wordt er niet beter op nu alles in rap tempo veel duurder wordt. Carasso: "Bezoekers hebben op dit moment niet zo'n last van de inflatie, omdat musea niet opeens de ticketprijzen omhoog gooien en de museumkaart nog niet duurder is geworden. Maar achter de schermen zijn er wel degelijk problemen. Stijgende kosten voor huisvesting door de gasprijzen maar natuurlijk ook materiaalkosten."

Zondag is de laatste dag van de Uitmarkt. In de avond zijn er dan ook optredens.