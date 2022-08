Bij een woningbrand aan de Anske Lammingastraat in Slotervaart is vrijdagavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De bovenburen ontdekten de brand rond 22.00 uur. Meerdere brandweerwagens en een ambulance werden opgeroepen. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand snel onder controle. Stichting Salvage zal bij de woning en bij bovenliggende woningen kijken hoe groot de schade is. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.