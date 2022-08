De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar explosies bij woningen en horecazaken. De verdachte zou betrokken zijn bij meerdere explosies.

Hij of zij is vrijdagavond opgepakt. Er waren de afgelopen weken onder meer explosies bij café-restaurant In The City aan het Kleine-Gartmanplantsoen, The Harbour Club in Oost en een flat aan Florijn in Zuidoost, maar de politie wil niet zeggen bij welke explosies de verdachte betrokken zou zijn.

"De aanhouding komt voort uit onderzoek door onder andere de teams die hier ruim een week geleden voor zijn opgericht", laat de politie wel weten. "Het onderzoek gaat onverminderd door en meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten."

De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn of haar advocaat. Volgens de politie kan er daarom niet meer informatie bekend worden gemaakt.