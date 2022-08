Burgemeester Halsema heeft een fietsenwinkel aan de Sarphatistraat in Oost gesloten. Volgens de gemeente en politie werden er stelselmatig gestolen fietsen gekocht en verkocht.

De eigenaar zou het Digitaal Opkopers Register (DOR) sinds september 2019 stelselmatig niet of niet volledig bijhouden. Tijdens controles van handhaving en de politie werden gestolen goederen gevonden en buurtbewoners en oud-medewerkers verklaarden dat de eigenaar zich schuldig maakte aan heling. Verder zou hij 'personen in een kwetsbare positie' laten overnachten in ruil voor arbeid.

"De politie heeft in de bestuurlijke rapportage geconcludeerd dat er over een langere tijdsperiode criminele en openbare orde verstorende activiteiten plaatsvinden vanuit het pand", schrijft de gemeente in het sluitingsbevel. "Deze activiteiten bestaan uit heling en/of diefstal van fietsen en fietsaccu's, waarbij het volgens de politie aannemelijk is dat het pand een faciliterende rol is toebedeeld voor deze activiteiten."

Volgens de gemeente zijn er al meerdere gesprekken gevoerd met de eigenaar van de fietsenwinkel en is hij ook verschillende keren gewaarschuwd. Het zou geen resultaat hebben gehad. De sluiting zou noodzakelijk zijn, omdat de fietsenwinkel anders verder zou gaan met het verkopen van gestolen fietsen. Het woon- en leefklimaat zou 'ernstig aangetast' zijn en de openbare orde zou 'ernstig verstoord' zijn.

De winkel moet zeker zes maanden gesloten blijven.