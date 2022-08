Een 22-jarige man moet een maand de cel in voor het aanvallen van agenten van de Mobiele Eenheid en beveiligers. Dat gebeurde voor de wedstrijd Ajax - Benfica in de Johan Cruijff ArenA in maart.

Na een sfeeractie bij station Bijlmer Arena, waarbij (soms zwaar) vuurwerk werd afgestoken, probeerde een groep supporters de Johan Cruijff ArenA in te komen door een deur te slopen. Agenten en beveiligers stonden in het stadion en probeerden dat te voorkomen, maar supporters gooiden onder meer een mortierbom, een zogenoemde Super Cobra 6, brandende fakkels en volle flesjes en blikjes naar binnen.

"De gebeurtenissen hebben grote indruk gemaakt op de leden van de ME die ter plaatse waren", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Zij beschrijven ieder afzonderlijk in hun aangifte dat zij enorm angstige momenten hebben beleefd en zelfs voor hun leven hebben gevreesd. Zij hebben meerdere keren dekking moeten zoeken om letsel te voorkomen. Meerdere aangevers hebben beschreven dat zij zich zo in het nauw gedreven hadden gevoeld dat zij op het punt hebben gestaan om hun vuurwapen te trekken als uiterste noodmaatregel."

De 22-jarige man gaf toe dat hij bij de groep relschoppers hoorde. Hij heeft een afgebroken metalen glaslat door de opening van de deur naar binnen gestoken en deze glaslat ook naar binnen gegooid. De twintiger heeft ook bekend dat hij een brandende fakkel en de gebroken ruit naar binnen heeft gegooid. Wel zegt hij niet gericht te hebben gestoken of gegooid. Volgens hem heeft de groepsdynamiek ervoor gezorgd dat hij zich heeft laten meeslepen en niet de juiste keuzes heeft gemaakt.

Volgens de rechtbank ging het om een poging tot zware mishandeling en het openlijk in vereniging plegen van geweld. De twintiger heeft geen strafblad in Nederland, maar is wel in Griekenland in aanraking met politie en justitie gekomen vanwege voetbalgerelateerd geweld. Hij had zichzelf bij de politie gemeld en heeft volgens de rechtbank volledige opening van zaken gegeven. Hij heeft aan een van de agenten spijt betuigd.

Naast de maand onvoorwaardelijke celstraf heeft hij 240 uur taakstraf, een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een locatieverbod voor Amsterdam tijdens thuiswedstrijden van Ajax gekregen. Ook mag hij niet bij uitwedstrijden van Ajax zijn, zowel, in binnen- als buitenland.