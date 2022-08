De Spaarndammertunnel in West is vrijdagochtend weer opengegaan. De tunnel werd donderdagavond gesloten omdat er controles in de tunnel plaatsvonden.

Rond 20.30 uur konden automobilisten de tunnel niet meer in. Volgens de gemeente zijn de controles nodig vanwege een eerdere stroomstoring in de buurt.

De Spaarndammertunnel ging in 2018 open. Het is de vijfde tunnel in de stad die door de gemeente zelf beheerd wordt.