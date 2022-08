De NS laat op zondagmiddag 3 september geen treinen stoppen in het Arenagebied. Het wordt die dag naar verwachting enorm druk en de NS zegt dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Om 16.30 uur speelt Ajax tegen Cambuur in de Johan Cruijff ArenA. Die wedstrijd eindigt rond 18.15 uur. Om 20.00 uur begint een concert van Kensington in de Ziggo Dome. Op datzelfde tijdstip begint ook het concert van Yade Lauren in de AFAS Live. Ook worden er aan het begin van de avond Formule 1-fans die richting huis gaan verwacht.

De NS zegt dat er die dag op andere plekken in Nederland ook een 'sterk aangepaste dienstregeling' is vanwege Formule 1, de Wereldhavendagen, werkzaamheden en personeelstekort. "Als we deze maatregelen niet hadden genomen, dan waren voetbalfans die richting huis wilden reizen, geconfronteerd met overvolle treinen met grote groepen racefans vanuit Zandvoort. Met als gevolg zeer onveilige situaties zowel in de treinen als op de stations in het Arena-gebied."

Drukte in metro's

Op de stations Bijlmer Arena en Holendrecht stoppen tussen 14.15 uur en 20.30 uur geen treinen. Op station Duivendrecht rijden dan ook geen treinen op het traject Amsterdam-Breukelen. De NS raadt voetbalsupporters en concertgangers aan met ander vervoer te komen. In de praktijk zal dat waarschijnlijk betekenen dat de metro's, die wel rijden, overvol zijn en er lange files staan. Ook zullen alle parkeergarages vermoedelijk vol staan.

Op 15 juli ontstond er ook enorme drukte op de Johan Cruijff Boulevard. Dat gebeurde op de avond dat er een oncerten van Ed Sheeran in de Johan Cruijff ArenA en Toto in de Ziggo Dome waren. "Het was buiten het station levensgevaarlijk. Je werd voor je gevoel doodgedrukt", liet een van hen weten. Reizigers zouden zeker anderhalf uur hebben moeten wachten.

Om de drukte bij dit soort evenementen en voetbalwedstrijden in goede banen te leiden zit er in een ruimte in de Johan Cruijff ArenA een zogenoemd Operationeel Mobiliteitscentrum. De NS, de gemeente, politie en het GVB houden de situatie daar in de gaten en kijken of er extra verkeersregelaars nodig zijn.