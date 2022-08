Een woning overvallen aan de Elzenhagensingel in Noord is woensdagavond door meerdere mensen overvallen. De bewoner is daarbij door de overvallers met een wapen bedreigd. Om wat voor wapen het precies gaat kan de politie nog niet zeggen.

De politie werd rond 23.45 uur gealarmeerd over de overval. Toen de politie aankwam waren de overvallers al weg. Ze namen meerdere spullen mee. Het is onbekend in welke richting ze zijn gevlucht. De bewoner bleef uiteindelijk ongedeerd.

De recherche doet op dit moment onderzoek naar de overval en is op zoek naar mensen die meer over het incident kunnen vertellen.