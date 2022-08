De introductiedagen van de Vrije Universiteit zijn vandaag van start gegaan. Duizenden nieuwe studenten verzamelen zich deze week op de campus om elkaar, de stad en de universiteit te leren kennen. Naar schatting zullen dit jaar vier procent meer bachelorstudenten dan vorig jaar plaats nemen in de collegebanken van de UvA en de VU. Maar waar gaan zij wonen en hoe betalen zij hun nieuwe leven?

"Ik heb er zó veel zin in. Het is best spannend. Je hebt zes jaar op de middelbare school gezeten met allemaal mensen die je kent, en nu ineens ontmoet je zo veel nieuwe mensen", laat een van de kersverse studenten weten. Ook een ander heeft er zin in: "Beetje feesten, beetje drinken, beetje gezellig."

De nieuwe studenten worden vandaag onthaald met een mooi welkomstwoord met daaropvolgend de kennismaking met de mentorgroepen en een informatiemarkt. Op de markt staan verschillende kraampjes, waaronder kraampjes van studentenverenigingen en sportverenigingen. Door verschillende activiteiten maken de nieuwelingen kennis met hun nieuwe medestudenten.

Een groot deel van de nieuwe studenten gaat ook daadwerkelijk in de stad wonen, of wil dat in ieder geval. Maar toch is dat voor sommigen nog niet mogelijk, het is geen geheim dat het niet makkelijk is om een kamer te vinden in de stad. "Het liefst zou ik op kamers willen, alleen dan moeten de prijzen echt omlaag", vertelt een student. Zijn nieuwe studiegenoot voegt toe: "Of we gaan bij Amalia wonen, zit je ook nog lekker luxe aan de gracht."

Voor internationale studenten ligt het weer anders. De ASVA Studentenvakbond waarschuwde de internationale studenten eerder dit jaar nog om enkel naar Amsterdam te komen wanneer ze al een kamer hebben. Een studente uit India is dat gelukt: "Ik ben blij dat ik via de VU een kamer heb kunnen regelen, ik heb wel heel lang van tevoren al actie moeten ondernemen om dit te laten lukken."

Vanaf 2023 krijgen studenten weer studiefinanciering. Een aanvullende studiebeurs is maximaal 419 euro, dat krijgen studenten als hun ouders in totaal minder verdienen dan 34.600 euro per jaar. Als je ouders meer dan 53.900 euro verdienen krijg je geen aanvullende beurs. De basisbeurs is 255 euro. Volgende week zijn ook de UvA-studenten aan de beurt om de stad te leren kennen.