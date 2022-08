Richard van Leeuwen, mede-eigenaar van de Harbour Club, heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente. Die dwong het restaurant vorige week na een explosie om hun filiaal in Oost per direct voor zes maanden te sluiten. De zitting staat voor vanmiddag gepland.

De explosie vond twee weken geleden midden in de nacht plaats. Het is niet het eerste incident rondom de club en omdat er volgens de politie een kans bestaat dat het nog een keer gebeurt, besloot de gemeente een week later om het pand uit voorzorg te sluiten.

De Harbour Club reageerde toen al verontwaardigd op dat besluit. "Het verbaast ons ten zeerste dat dit besluit zeven dagen na het incident is genomen", schreef de club op sociale media. "De afgelopen weken waren wij zonder enig probleem geopend. Daarnaast betreuren wij het feit dat dit besluit zonder enige vorm van onderbouwing naar ons toe is genomen."

Naast de Harbour Club kreeg ook café In the City, waar een paar dagen eerder een explosie was geweest, te horen dat de zaak voor een half jaar dicht moet. Ook bij het café aan het Kleine-Gartmanplantsoen zijn in het verleden meerdere incidenten geweest.