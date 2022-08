Ajax is en blijft 'hot'. Zo is er bijvoorbeeld weer veel interesse in het derde tenue van Ajax, blijkt uit de lange rij met fans die vanochtend voor de fanshop van de Arena staat te wachten. Ajax gaat het tenue tijdens Europese uitwedstrijden dragen.

De eerste mensen stonden al om 7.00 uur voor de fanshop te wachten, maar volgens medewerkers zijn er voorlopig meer dan genoeg shirts. Het tenue wordt niet alleen in de fanshop van de Arena verkocht. Op Instagram heeft Ajax een kaart met alle verkooppunten geplaatst. Het shirt is mede-ontworpen door het Amsterdamse kledingmerk Daily Paper. Op de clubwebsite wordt het ontwerp "een eerbetoon aan de Amsterdamse straatvoetbalcultuur en de gouden generatie" genoemd. Het shirt is overwegend goud en heeft een roodzwarte baan in het midden. Verder zijn er negen prominente Amsterdamse voetbalpleintjes, waaronder het A. Nouriplein, op het kledingstuk gedrukt. Op de achterkant van het shirt staat een aangepaste versie van het stadswapen. Met daarop het oprichtingsjaar (1275) en twee bijnamen van de stad ('Mokum' en 'Damsko'). Ook zijn er pan-Afrikaanse kleuren in het wapen verwerkt, volgens Ajax een verwijzing naar de Afrikaanse wortels van Daily Paper. Het 'wapen' op de winkelversie van het shirt ziet er iets anders uit dan het wapen op het shirt dat de spelers tijdens wedstrijden zullen dragen. Dat heeft te maken met de regels van de UEFA: tijdens Champions League-wedstrijden mogen ze op die plek van het shirt geen sponsor hebben. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam