Vanaf 5 september gaat de NS minder treinen inzetten. Het vervoersbedrijf is hier naar eigen zeggen toe genoodzaakt door een personeelstekort. De aanpassingen hebben ook gevolgen voor reizigers van en naar Amsterdam.

"We zien dat we onze huidige dienstverlening met het tekort aan collega's niet volledig kunnen waarmaken", is te lezen op de website van de NS. "Dat zorgt voor uitval van treinen, teleurstellingen bij reizigers en een te hoge werkdruk voor onze collega's. Vanaf 11 december gaat de NS daarom met 10 procent minder treinen rijden dan in 2019. De wijzigingen die op 5 september ingaan zijn een opstapje daarnaartoe.

"We beseffen goed dat de aanpassingen wennen zullen zijn voor onze reizigers", aldus de NS. "Treinen kunnen drukker zijn dan gebruikelijk en met name in de daluren, de avond en in het weekend zullen reizigers vaker moeten overstappen dan ze nu gewend zijn."

Hieronder de wijzigingen die gevolgen hebben voor reizigers van en naar Amsterdam.

Doordeweeks:



- Op het traject Amsterdam Centraal - Eindhoven Centraal reden zes intercity's per uur, dat worden er vier.

- Op het traject Amsterdam Centraal - Enkhuizen reden in de spits vier intercity's per uur, dat worden er twee.

- Op het traject Amsterdam Centraal - Rotterdam Centraal reden in de avond vijf intercity direct-treinen per uur, dat worden er drie.

- Op het traject Amsterdam Centraal - Den Haag Centraal reden in de avond vier intercity's per uur, dat worden er twee. Reizigers tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal/Haarlem moeten overstappen op Leiden Centraal.

- Op het traject Schiphol - Nijmegen reden in de avond vier intercity's per uur, dat worden er twee. Reizigers tussen Arnhem/Nijmegen en Schiphol moeten overstappen in Utrecht.

- Op het traject Schiphol - Dordrecht reden in de avond vier intercity's per uur, dat worden er twee.

- Op het traject Amsterdam Centraal - Haarlem reden in de avond vier sprinters per uur, dat worden er twee.

In het weekend:

- Op het traject Amsterdam Centraal - Alkmaar reden vier intercity's per uur, dat worden er twee.

- Op het traject Amsterdam Centraal - Rotterdam Centraal reden vijf intercity direct-treinen per uur, dat worden er vijf

- Op het traject Amsterdam Centraal - Den Haag reden vier intercity's per uur, dat worden er twee. Reizigers tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal/Haarlem moeten overstappen op Leiden Centraal.

- Op het traject Schiphol - Nijmegen reden vier intercity's per uur, dat worden er twee. Reizigers tussen Arnhem/Nijmegen en Schiphol moeten overstappen in Utrecht.

- Op het traject Amsterdam Centraal - Eindhoven Centraal reden zes intercity's per uur, dat worden er vier.