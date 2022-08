De werkzaamheden in de wijk Amsteldorp in Watergraafsmeer zijn voorlopig even uitgesteld. Buurtbewoners zijn fel tegen de plannen van stadsdeel Oost en eisen inspraak. Zo verdwijnen er bijna 80 parkeerplaatsen en wordt alles in de wijk eenrichtingsverkeer.

Maandagochtend waren de bewoners van plan de bouwvakkers met lawaai, maar ook koffie en koek te onthalen. Het was bedoeld als ludiek protest tegen de werkzaamheden maar het bleek helemaal niet nodig, zegt Khilma Kranendonk van het Buurtcomité Inspraak Amsteldorp: "We werden enigszins verrast door het feit dat bouwvakkers niet begonnen met de het openbreken van de straat, maar vuilniszakken over de borden heen gingen hangen." De borden waarop de werkzaamheden staan aangekondigd. Want die werkzaamheden zijn zeker tot 1 september uitgesteld:

In de plannen van het stadsdeel heeft de buurt straks 77 parkeerplaatsen minder. Daarnaast wordt alles eenrichtingsverkeer. Volgens het stadsdeel zijn de werkzaamheden nodig omdat er te weinig ruimte op de weg zou zijn. Onzin, zeggen de bewoners. Ze vrezen dat er straks juist meer auto's rondrijden omdat automobilisten door het eenrichtingsverkeer langer onderweg zijn en ook langer moeten zoeken naar een parkeerplek.

Een woordvoerder van stadsdeel Oost liet eerder weten dat het gaat om groot onderhoud en inspraak daarom niet nodig is. Maar volgens de bewoners gaat het om een complete herinrichting van de wijk. "We willen gewoon dat ze niet over ons heen lopen. Dat is het belangrijkste. En dat we mee kunnen denken over onze eigen buurt."

Op 30 augustus kunnen de bewoners hun zegje doen bij een vergadering van de stadsdeelcommissie. Kranendonk hoopt dat er dan eindelijk naar ze wordt geluisterd. "We hebben vragen. En heel veel commissieleden hebben die ook. Die hebben ook een aangetekende brief verstuurd naar de stadsdeelbestuurder om pas met de werkzaamheden te beginnen nadat de vragen beantwoord zijn."