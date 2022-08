Reisconcern TUI gaat aankomende winter reizen per nachttrein naar Oostenrijkse skigebieden verkopen. De nachttrein moet tussen Kerst en eind maart wekelijks gaan rijden.

De skitrein vertrekt op vrijdagavond en arriveert de volgende ochtend in de bergen. De trein rijdt vanaf Amsterdam Centraal via Utrecht rechtstreeks door naar Oostenrijk.

De trein komt bij Wörgl Oostenrijk binnen en splitst zich daar in een route naar Tirol en naar het Salzburgerland. De trein voert onder meer naar Zell Am See, Gerlos, Söll, Nietderau, Kirchberg en Westendorf. Volgens TUI heeft de trein het grote voordeel dat er geen limieten zijn op bagage. Op de terugweg vertrekt de trein op zaterdagavond.

De NS kwam vorig jaar al met een nachttrein die onder meer naar Wenen en Innsbruck gaat. Thalys biedt een skitrein naar Franse skigebieden.