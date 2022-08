Een man is maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de Rivierenbuurt. Het slachtoffer is met een verwonding aan zijn hand naar een ziekenhuis overgebracht.

De steekpartij gebeurde iets voor 23.00 uur aan de Trompenburgstraat. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te bieden. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Op straat lag een flinke plas bloed. De politie heeft in een woning in de straat onderzoek gedaan, maar heeft geen verdachte aangehouden. Wel hebben agenten iemand meegenomen naar het politiebureau omdat die het ambulancepersoneel hinderde.