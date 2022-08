Reizigersorganisatie Rover roept treinreizigers op om thuis te blijven tijdens de aangekondigde estafettestaking van NS-personeel. De acties gaan morgen van start en worden de komende week om de beurt in verschillende regio's gehouden.

Dat schrijft De Telegraaf. De estafettestaking is het gevolg van het stuklopen van cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de NS. Per regio legt het NS-personeel het werk een dag neer. Het betreft Noord (24 augustus), West (26 augustus), Noordwest (29 augustus), Midden (30 augustus) en Oost & Zuid (31 augustus).

Hoewel op 29 augustus Noordwest, waartoe Amsterdam behoort, aan de beurt is, waarschuwt Rover dat andere regio's ook op de andere dagen overlast kunnen krijgen. "Als er bijvoorbeeld treinen op een rangeerterrein in Lelystad staan die eigenlijk in Brabant moeten rijden, komen die daar ook niet. Dat betekent dus dat de hele boel in het honderd kan gaan lopen", aldus Rover-directeur Freek Bos.

Rover vreest een chaos op het spoor en roept reizigers op om op voorhand te zieken naar alternatieven, of om thuis te werken. "Je loopt anders het risico ergens vast te lopen. Neem het zekere voor het onzekere, om te voorkomen dat je straks ergens op een perron komt te staan en geen kant meer uit kunt", aldus Bos.

Het personeel legt het werk neer vanwege een conflict met de NS over cao-onderhandelingen. Zo willen de vakbonden onder meer dat NS-werknemers minimaal 14 euro per uur gaan verdienen en dat er betere werkroosters komen, waardoor er een minder hoge werkdruk ontstaat. De vakbonden hadden een ultimatum gesteld op 5 augustus, waarbij al gedreigd werd met acties als de NS niet mee zou gaan in de eisen. De NS laat weten teleurgesteld te zijn in de bonden vanwege de aangekondigde acties.