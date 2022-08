Je kunt er als bewoner niet meer omheen: de vele ratten die van de stad hun thuis hebben gemaakt. De GGD doet er alles aan om de rattenpopulatie, de grootste plaag die de stad kent, onder controle te houden. Maar hoe klein ze ook zijn: er kruipt, vliegt en krioelt nog veel meer ongedierte door de stad. En naast de welbekende bedwantsen, duiven en spinnen, kunnen we nog andere dierplagen verwachten in de toekomst.

Grote ratten die vlak voor je voeten voorbij rennen: wie in de stad woont heeft het waarschijnlijk wel eens meegemaakt. En dat is niet zo gek, want het aantal rattenmeldingen is in twee jaar tijd verdubbeld. Volgens de GGD, die belast is met de opgave de rattenpopulatie onder controle te houden, is het een gevolg van de coronacrisis. Mensen die meer thuiszitten, genereren meer afval.

Sinds april is er wel een afvlakking te zien in het aantal meldingen van huisvuil. Goed nieuws zou je denken, maar volgens Dave de Jonge, teamleider Dierplaagbeheersing bij de GGD Amsterdam, is er niet minder ongedierte. "De rattenmeldingen zijn niet ingezakt en wij zijn bang dat het ook niet zomaar weer zal zakken."

Het voorkomen van de overlast van ratten is de hoogste prioriteit binnen de GGD. Dat valt te begrijpen, als je kijkt naar het aantal meldingen in de afgelopen dertien maanden: ruim 7000 meldingen over ratten. Tweede plaats gaat naar de categorie 'dode dieren' met 372 meldingen, gevolgd door wespen (295), duiven (223), meeuwen (150) en ganzen (26). Ruim 1300 meldingen betroffen de categorie 'overige dieren'.

Richello Guman van Eerste Hulp voor Dierplagen, een van de vele ongediertebestrijders in de stad, krijgt naast ratten ook veel belletjes van bewoners die muizen in huis hebben. "En op dit moment, maar dat is seizoensgebonden, hebben mensen last van wespen. En we moeten ook zeker de spinnen niet vergeten. De laatste paar jaar krijgen wij ontzettend veel berichten over spinnen. Die zijn echter niet te bestrijden, je mag ze alleen weren."

Overlast van dieren zoals spinnen, bedwantsen, duiven en kakkerlakken bestrijdt de GGD niet. "Het valt op één hand te tellen waar we dat nog wel doen", aldus De Jonge. "We hebben een prioritering van wat echt gevaarlijk is. Ratten hebben de hoogste risicofactor voor de volksgezondheid. Je kan ziek worden door de ontlasting."

De GGD gaat zich de komende tijd richten op een soort acceptatie van de rat in de stad. De Jonge: "Het hoort erbij. We hebben ook een coalitieakkoord waarin het woord 'groen' vaak voorkomt. Natuur moet dichterbij komen met bijvoorbeeld groene gevels. In onze wereld is dat een ladder voor beestjes om binnen te komen. Daar moeten we over praten: hoe vergroenen we zo verstandig mogelijk, zodat de rat niet binnen kan komen."

Hoewel ratten al jarenlang de grootste plaag vormen, waren het vroeger de kakkerlakken die bestrijders bezighielden. "In de Bijlmerflats waren veel kakkerlakken", herinnert ongediertebestrijder Guman zich. "Dat is de afgelopen tijd echt minder omdat woningen beter zijn gebouwd. Als je met een kakkerlak in aanraking komt, neem je ze heel makkelijk mee naar je eigen woning. Maar, ook toen was de rat al een grote plaag."

In de toekomst kan dat nog veranderen, want volgens De Jonge van de GGD komen er mogelijk nieuwe diersoorten op ons af door klimaatverandering. "Denk aan bepaalde soorten muggen die normaal alleen in het zuiden van Europa voorkomen. Het laat zich raden, maar je hoort geluiden over muggen die misschien wat gaan meebrengen. Maar ik verwacht niet dat we hier meteen een heel team voor gaan neerzetten."

En naast de mug leent het klimaat in de stad zich steeds meer voor de komst van een grotere exoot: de wasbeer. Eerder verschenen ze al in Gelderland en Noord-Brabant. Wat voor effect ze kunnen hebben op de natuur is nog onzeker, maar bekend is wel dat ze gebouwen, tuinen en vuilnisbakken kunnen mollen.

"Maar voorlopig is het ratten en nog eens ratten", concludeert De Jonge.